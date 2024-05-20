Отключение электроэнергии и новые тарифы: что будет с ценами на хлеб?

"Телеграф" поинтересовался у президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, насколько изменение стоимости электроэнергии может поднять цену на хлеб

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла новые граничные тарифы на электроэнергию для бизнеса. Они будут действовать с 1 июня. Одна из чувствительных отраслей к изменению цен на электроэнергию – пекарская. Соответственно, важній вопрос: что будет с ценами на хлеб?

– На сегодняшний день вопрос энергообеспечения очень чувствительный для нашей отрасли, – говорит президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. – Но в первую очередь – речь о цене на газ. Электричество занимает меньшую часть себестоимости: хлеб в основном выпекается в печах, работающих на природном газе. Электричество занимает в общей сложности до 2% себестоимости хлеба. Удорожание может быть соответствующим.

Для нас сегодня более критичен вопрос отключений предприятий от электроэнергии, потому что даже согласованные графики не могут решить вопрос обеспечения хлебом. Это долгий процесс – приготовление теста, его выстаивание, выпекание. Даже кратковременное выключение электроэнергии приводит к перерыву в производстве хлеба до 8 часов.

Сверхкритические для нас отключения – без предупреждений, потому что в таком случае хлеб в печах, тесто – все портится, идет на утилизацию. Это, во-первых, убытки на предприятии. Во-вторых, невыполнение заказов торговых сетей и штрафы, перебои с хлебом и усиление панических настроений в обществе, — констатирует эксперт.

По словам главы профильной ассоциации, хлебозаводы за свой счет закупают дизельные генераторы. Но это решение позволяет поддержать предприятие на короткое время – до нескольких часов. Более того, по данным Всеукраинской ассоциации пекарей, только 60% предприятий отрасли сегодня обеспечены резервной генерацией.

Если отрасль будет вынуждена работать "на генераторах", это существенно повлияет на стоимость хлеба, говорит Юрий Дученко:

— Цена такой электроэнергии в 3-4 раза дороже текущих тарифов. Плюс нужно запасти горючее, иметь склады для его хранения и специалистов, которые будут его привозить, заправлять и обслуживать генераторы. Эти издержки будут заложены в себестоимость хлеба.

Ситуацию частично может решить собственные газоэлектрогенераторы, но это сотни и даже миллионы долларов, которых у пекарей нет.