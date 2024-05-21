"Четко дали понять это": США высказали принципиальную позицию насчет войны в Украине

Выигрыш Украины войной автоматически будет означать поражение России в противостоянии

Соединенные Штаты стремятся к выигрышу Украины. И хотят, чтобы Российская Федерация в начавшейся ею войне потерпела поражение.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге чиновника в Госдепартаменте 20 мая.

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в частности, путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", — сказал он.

Представитель Госдепа также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о стратегическом поражении России в этой войне.

Миллер также добавил, что выигрыш Украины войной автоматически будет означать поражение России в противостоянии.

"Думаю, что наша позиция — кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побеждены, — остается достаточно четкой уже более двух лет", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 20 мая, посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Украина сейчас очень нуждается в большем количестве оружия. И должно получить ее как можно скорее. По ее словам, нашей стране не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы ответить на усиление ударов по украинским общинам. Также она подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.