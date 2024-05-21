"Чітко дали зрозуміти це": США висловили принципову позицію щодо війни в Україні

Виграш Україною війни автоматично буде означати поразку Росії у протистоянні

Сполучені Штати прагнуть виграшу України. І хочуть, щоб Російська Федерація у розпочатій нею війні зазнала поразки.

Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу чиновника у Держдепартаменті 20 травня.

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, зокрема шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", — сказав він.

Речник Держдепу також нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про стратегічну поразку Росії в цій війні.

Міллер також додав, що виграш Україною війни автоматично буде означати поразку Росії у протистоянні.

"Гадаю, що наша позиція — кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, — залишається достатньо чіткою вже більше двох років", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 20 травня, посол в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що Україна зараз дуже потребує якомога більшої кількості зброї. І має отримати її якомога швидше. За її словами, нашій країні не вистачає систем протиповітряної оборони, аби відповісти на посилення ударів по українських громадах. Також вона підкреслила, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.