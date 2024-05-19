Госдеп США намерен воспользоваться правом конфисковать российские активы: подробности

Принято важное решение для Украины

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) намерены воспользоваться правом конфисковать замороженные российские активы в Штатах. Соответствующие полномочия были утверждены Конгрессом.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Х.

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"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться", — говорится в сообщении.

Госдеп планирует по этому вопросу сотрудничать со странами G7. Это нужно для того, чтобы российские средства пошли именно на компенсацию для Украины.

"Мы работаем с партнерами по G7, чтобы убедиться, что обездвиженные суверенные активы России используются для компенсации ущерба, который Путин продолжает наносить Украине", — пишет пресс-служба Госдепа.

В Госдепе еще в начале мая сообщали, что российские активы должны работать на Украину. Отметим, что в Штатах заморожены активы на сумму около 5 миллиардов долларов. Значительно больше на территории Евросоюза — более 260 млрд. Именно поэтому вопросы конфискации обсуждают с партнерами.

Ранее "Телеграф" писал, что страны-члены G7 собираются передать Украине доходы от замороженных российских активов. Эти деньги Киев сможет потратить на борьбу с агрессором. Окончательное решение будет принято в конце мая 2024 года.