Мы благодарны, но...: посол Украины обратилась к США

Наша страна настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

Посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Украина сейчас очень нуждается в большем количестве оружия. И должно получить ее как можно скорее.

Об этом сообщает Politico. Посол в США сказала это в эфире телеканала CBS.

"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", — сказала Маркарова, добавив, что это должно произойти "скорее".

Посол, недавно вернувшаяся из поездки в Украину, заявила, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы ответить на усиление ударов по украинским общинам.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны», — сказала Маркарова.

Также она подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытаемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или любым другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь агрессор", — подчеркнула дипломат.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью сказал, что у Украины есть лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

Глава государства подверг резкой критике ограничения на нанесение ударов западным оружием на российскую территорию, хотя Британия и Соединенные Штаты в последние дни намекали, что эти запреты могут быть ослаблены.

"Они могут вести огонь со своей территорией по нашему любому оружию. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы ничего не можем сделать с их системами, находящимися на территории России, с западным оружием", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что запрет бить американским оружием по российской территории сыграл плохую шутку с украинскими военными.