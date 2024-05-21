Не хотел работать в ТЦК, а хотел пойти на фронт: в Черновицкой области суд наказал работника за бегство со службы

Судья принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности, участие в защите Украины и стремление отправиться на фронт.

На Буковине сотрудника территориального центра комплектования приговорили к трем годам заключения за то, что в течение двух недель он не приходил на службу. Мужчина утверждает, что не хотел служить в ТЦК, а стремился уйти на фронт.

Приговор по делу №723/2763/23 вынес Сторожинецкий районный суд Черновицкой области. Как отмечается в материалах дела, мужчина, которого после прохождения ВЛК сочли ограниченно годным, служил в одном из военных комиссариатов.

Однако 15 мая 2023 г. он не явился на службу. Указано, что он оставался дома до 7 июня того же года и проводил свое время по своему усмотрению, не имея отношения к службе.

В то же время, 21 марта 2024 года он был задержан и взят под стражу. На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он пообещал, что никогда не совершит преступления, а свои действия назвал ошибкой. Он отметил, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК, а потому попросил не наказывать его строго и дать возможность воевать на фронте.

Военнослужащего обвинили в самовольном уходе из воинской части или места службы, совершенном в условиях военного положения, продолжительностью более трех суток (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины). Санкцией этой статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Судья принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности, участие в защите Украины и стремление отправиться на фронт. Однако он считает, что "исправление обвиняемого невозможно без изоляции от общества".

Ранее "Телеграф" писал, что известный шеф-повар и неизменный судья кулинарного проекта СТБ "МастерШеф" возмущается тем, как украинцы гордо называют себя уклоняющимися и насмехаются над украинскими военными, что ценой жизни защищают наше государство от российских оккупантов.