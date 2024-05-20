В Украине уже разыскивают почти 100 тыс. уклонистов: в каком регионе их больше всего

Каждому уклонисту светит админпротокол и повестка в ТЦК

В Украине продолжают оперативно устанавливать уклоняющихся лиц и доставлять их в ТЦК и СП. Оказалось, что в розыске находятся 94,5 тысячи уклонистов.

Военнослужащие передали в Нацполицию информацию о таком количестве людей, которые избегают явки в территориальные центры комплектации (ТЦК). Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на материал OBOZ.UA.

Рекорд по активности военкомов поставила Днепропетровская область. Только за четыре месяца 2024 года в подразделения региональной полиции направлено 38 282 обращения из ТЦК и СП с данными украинцев, которые уклоняются от явки (службы). Отмечается, что из них уже найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек.

На втором месте по количеству уклонистов стоит Черниговщина. Там насчитали 9115 человек. Из них 1429 особ были найдены и доставлены в территориальные центры.

Третье место занимает Харьковщина. Там в полицию поступила информация о 4664 ууклонистах. Из них 1954 человек уже найдены.

В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2328 обращений ТЦК. Уже найдены и доставлены туда 1814 человек. Следует отметить, что это рекордная эффективность правоохранителей с учетом процентного соотношения.

По состоянию на конец апреля 2024 в полицию Житомирской области передали данные о 8289 жителях региона, которые нарушили законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. По словам начальника управления превентивной деятельности ГУНП Олега Бродского, 2452 из них уже найдены правоохранителями и доставлены в ТЦК.

В Полтавской области в полицию поступило обращение по 7433 ууклонистам. Найдены и доставлены в ТЦК уже 2591 человек.

Правоохранители Ровенщины сообщили о 9832 уклонистах. Удалось разыскать и доставить в военкоматы уже 1828 человек.

В Винницкой области от военнослужащих скрываются 7288 жителей региона. Правоохранители уже обнаружили 2325 уклонистов.

В Кировоградской области полиция зарегистрировала 5955 обращений ТЦК об уклонении от призыва и мобилизации. При этом количество найденных в регионе не сообщили. Поскольку отдельный учет сведений об обнаруженных уклоняющихся полицейские не ведут.

В полицию Хмельницкой области поступило 1085 обращений. Сколько из них стражам порядка удалось найти, об этом в ГУНП также не рассказали.

А вот в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областей отказались предоставить данные об уклоняющихся. В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос журналистов не ответили.

Ранее "Телеграф" писал, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Теперь кроме повесток военнообязанным могут выдавать еще один документ — требование прибыть в ТЦК.