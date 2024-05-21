Не хотів працювати в ТЦК, а волів піти на фронт: в Чернівецькій області суд покарав працівника за втечу зі служби

Суддя взяв до уваги пом’якшувальні обставини, зокрема участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт

На Буковині співробітника територіального центру комплектування засудили на три роки ув'язнення за те, що впродовж двох тижнів він не приходив на службу. Чоловік стверджує, що не хотів служити в ТЦК, а прагнув піти на фронт.

Вирок у справі № 723/2763/23 виніс Сторожинецький районний суд Чернівецької області. Як зазначається в матеріалах справи, чоловік, якого після проходження ВЛК визнали обмежено придатним, служив у одному з військових комісаріатів.

Однак 15 травня 2023 року він не з’явився на службу. Вказано, що він залишався вдома до 7 червня того ж року та проводив свій час на власний розсуд, не маючи стосунку до служби.

Водночас 21 березня 2024 року він був затриманий і взятий під варту. На суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пообіцяв, що ніколи не скоюватиме злочини, а свої дії назвав помилкою. Він зазначив, що бажав служити на передовій, а не в ТЦК, а тому попросив не карати його суворо й дати можливість воювати на фронті.

Військовослужбовця звинуватили в самовільному залишенні військової частини або місця служби, учиненому в умовах воєнного стану, тривалістю понад три доби (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Санкцією цієї статті передбачено до 10 років позбавлення волі.

Суддя взяв до уваги пом’якшувальні обставини, зокрема участь у захисті України та прагнення вирушити на фронт. Проте він вважає, що "виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства".

Раніше "Телеграф" писав, що відомий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного проєкту СТБ "МастерШеф" обурюється тим, як українці гордо називають себе ухилянтами та насміхаються з українських військових, що ціною життя боронять нашу державу від російських окупантів.