"Очень важно перекрыть каналы транспортировки людей" — Леся Федорова о защите украинцев от гибели в Тисе

Представитель Мукачевского отряда пограничников рассказала Телеграфу о сложной многоуровневой защите границы Украины и почему преодолевать ее — бессмысленно

Новости о погибших в Карпатах или утонувших в Тисе должны отбить у украинцев даже мысли о нелегальном пересечении границы. Однако количество желающих увидеть Европу, не ожидая окончания войны, не уменьшается. "Телеграф" поговорил с пресс-секретарем Мукачевского отряда ГПСУ Лесей Федоровой о том, что на самом деле ожидает нелегалов на границе.

По словам Леси Федоровой, ГПСУ применяет эшелонированное построение охраны государственной границы. То есть, защита многоуровневая и непростая.

— На всех возможных направлениях передвижения нарушителей установлены контрольные посты (прошу не путать с блокпостами), — говорит спикер. — На контрольных постах осуществляется проверка лиц, заезжающих в приграничье. Таким образом мы обнаруживаем почти 70% тех, кто будет пытаться пересекать границу.

По словам Леси Федоровой, пограничники отслеживают, как именно нарушители пытаются обойти контрольные посты. Например, едут железнодорожным транспортом, а не автомобилем или автобусом. И принимают соответствующие меры.

Второе препятствие – оперативные подразделения ГПСУ, работающие на опережение. Они выявляют потенциальных нарушителей, а главное — лиц, организующих каналы незаконной переправки.

— Это и проверка гостиниц, и работа с местными жителями, которые сообщают о появлении в приграничьи посторонних лиц, которые спрашивают, где река, где граница и ведут себя напряженно, странно. Пограничные населенные пункты достаточно небольшие, все друг друга знают и хорошо идут на контакт с правоохранителями, в частности – пограничниками, — объясняет спикер Мукачевского отряда ГПСУ. — Для нас очень важно перекрыть каналы транспортировки людей. В прошлом году было ликвидировано 56 таких каналов, в этом – еще 7.

Третий рубеж – это пограничные наряды, которые патрулируют собственно участок близ границы. Они могут быть не только демонстративными, но и скрытыми.

— На линии границы мы применяем также биспектральные камеры, фотоловушки, пилотируемую (легкие патрульные самолеты и вертолеты) и беспилотную авиацию (дроны), инженерные заграждения и т.д. Пилотированная авиация очень хорошо проявляется на горных участках границы. Там уже сошел снег, и мы фиксируем постоянные попытки нарушения госграницы именно в высокогорье Карпат, — заключает Леся Федорова.

Подробнее о том, какие ошибки совершают "покорители" не только Тисы, но и Карпат, о найденных беглецах и тех, кого нельзя будет найти никогда, о мошенничестве и бессмысленных поступках читайте в интервью с Лесей Федоровой на сайте "Телеграф" завтра, 14 мая, в 09:00.