В Киеве полиция активно вычисляет уклонистов: сколько человек уже отправили в ТЦК

Каждому уклонисту светит админпротокол и повестка в ТЦК

Киевские правоохранители продолжают оперативно устанавливать личности уклонистов и доставлять их в ТЦК и СП. Лицам, которые разыскиваются за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации, грозит административная ответственность.

Так, в Киеве полицейские уже доставили в ТЦК и СП более двух тысяч уклонистов. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на информацию полученную от отдела коммуникации ГУНП в Киеве.

Правоохранители сообщают, что с начала 2024 года из ТЦК и СП к столичным полицейским поступило 5833 обращения для установления места пребывания уклонистов. Их, в случае обнаружения, должны будут доставить в ТЦК и СП с целью составления административных протоколов, предусмотренных соответствующими статьями КУоАП.

Стоит отметить, что правоохранители имеют право осуществлять административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения и доставлять их в ТЦК и СП.

По состоянию на 1 мая в Киеве правоохранителям удалось установить место пребывание и направить в ТЦК и СП 2319 уклонистов. За последний месяц полицейским удалось обнаружить практически 1000 человек, которые разыскивались за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Столичные правоохранители подчеркнули, что для поиска уклонистов они используют "все имеющиеся возможности".

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Телеграфу" рассказал, как работали над новым законом о мобилизации и какие изменения ждут военнообязанных мужчин после 18 мая.