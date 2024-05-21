Один из каналов выходит из телемарафона: почему и что будет делать дальше

Его контент "переезжает" на Первый канал

Национальная общественная телерадиокомпания Украины "Суспільне" выходит из "Единых новостей". Она будет осуществлять собственное вещание, которое дополнит контент телемарафона.

Об этом сообщается на сайте "Суспільного мовлення". В компании рассказали, что в рамках марафона "Единые новости #UАразом" "Суспільне Мовлення", институция, имеющая особый юридический статус, обеспечит производство собственной части информационного марафона, транслируемого на общенациональном телеканале Первый.

"Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Единые новости #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране", — заявил председатель правления "Суспільного Мовлення" Николай Чернотицкий.

Отмечается, что вещание "Суспільного" на Первом канале начнется сегодня с 15:00. Председатель наблюдательного совета "Суспільного" Светлана Остапа заверила, что вещатель получил письменные гарантии от СНБО, что такими действиями он не будет нарушать решения Совета безопасности.

"На мой взгляд, это цивилизованный "развод", которого удалось достичь в рамках расширения производства контента. Мы получили письменные гарантии от СНБО, что такими действиями не будем нарушать решение Совета безопасности. Команда "Суспільного" готова к возобновлению круглосуточного вещания на Первом. Надеюсь, у нас все получится", — сказала она в комментарии "Детектор медиа".

Напомним, ранее мы писали о том, что Лещенко проехался по всем, кто критикует единый телемарафон.