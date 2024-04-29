"Часть роспропаганды или полезные идиоты": Лещенко проехался по всем, кто критикует единый телемарафон

Российская пропаганда работает и днем и ночью

Источник верифицируемой информации, а не российских фейков. Именно так назвал телемарафон "Єдині новини" советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, несмотря на то, что согласно данным социологического опроса, доверие к телемарафону падает каждый месяц.

Соответствующее заявление Лещенко сделал, собственно, в эфире телемарафона. Заметив, что все попытки дискредитировать телемарафон играют на руку российской пропаганды.

"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Понятно, что один из методов борьбы России против Украины – это дискредитация источников, предоставляющих верифицированную информацию, информацию без хайпа. Собственно, часть российской информационной войны России против Украины ведется путем дискредитации марафона. Понимая, что если не будет марафона, возникнет медиахаос, а в таких условиях значительно легче ослабить общество внутренне перед российской агрессией. Это нужно осознавать", — заявил Лещенко.

По словам Лещенко, любые заявления украинских политиков касательно прекращения трансляции телемарафона созвучны с российской пропагандой.

"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами – людьми, которых оппоненты используют в своих целях", – заявил советник руководителя ОП.

Кроме того, по словам советника руководителя Офиса президента, ныне россияне активно расшатывают тему легитимности Владимира Зеленского. Напомним, в мае истекают его полномочия, а проводить выборы во время войны запрещает Конституция. Россияне активно пользуются этим и продолжают делать разные вбросы, чтобы посеять рознь внутри страны.

"К сожалению, некоторые украинские доморощенные деятели любят подхватывать этот нарратив, повторяя российскую пропаганду. Это еще один повод задуматься над информационной безопасностью внутри страны", – добавил Лещенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинский телемарафон попал в отчет Госдепа США о нарушении прав. В частности, в отчете говорится, что телемарафон придерживается правительственной линии в освещении войны.