Работал и будет работать дальше: Шмигаль отреагировал на внесение телемарафона в отчет о нарушении прав человека

Это — не просто средство информирования людей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на то, что Госдеп США внес украинский национальный телемарафон в отчет о нарушении прав человека. Он отметил, что потребность в телемарафоне никуда не исчезла, ведь с его помощью в Украине опровергается российское ИПСО.

Поэтому вопрос о прекращении работы телемарафона не стоит. Соответствующее видео с заявлением премьера опубликовала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на странице Facebook.

"С точки зрения того, что идет война в стране, и она лежит не только в милитарной плоскости, но и фактически информационной, нужно иметь средства информирования людей, чтобы перебить все дезинформационные и пропагандистские нарративы российского врага. Конечно, марафон работает и будет работать. Он работает с первого дня полномасштабной агрессии и продолжит работу, чтобы информировать украинское общество", — сказал Шмыгаль во время вопросов к правительству.

Заметим, что, по данным отчета Госдепа США, СМИ и журналисты, критиковавшие действующие украинские власти, оказались "за бортом" из-за угрозы национальной безопасности. Однако в то же время лица на территориях, подконтрольных украинскому правительству, в целом, могли публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы общественного интереса, не боясь официальной мести.

Ранее "Телеграф" писал, что политический эксперт и бывший политический деятель Георгий Биркадзе порадовал сеть своей оговоркой в эфире телемарафона. Обсуждая важную тему строительства фортификационных сооружений, он перепутал слова "вложили" и "украли".