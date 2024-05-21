Один із каналів виходить із телемарафону: чому і що робитиме далі

Його контент "переїжджає" на Перший канал

Національна громадська телерадіокомпанія України "Суспільне" виходить із "Єдиних новин". Вона здійснюватиме власне мовлення, яке доповнить контент телемарафону.

Про це повідомляється на сайті "Суспільного мовлення". У компанії розповіли, що в рамках марафону "Єдині новини #UАразом" "Суспільне Мовлення", інституція, що має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", — заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Зазначається, що мовлення "Суспільного" на Першому каналі розпочнеться сьогодні о 15:00. Голова наглядової ради "Суспільного" Світлана Остапа запевнила, що мовник отримав письмові гарантії від РНБО, що такими діями він не порушуватиме рішення Ради безпеки.

"На мій погляд, це цивілізоване "розлучення", якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде", — сказала вона у коментарі "Детектору медіа".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лещенко проїхався всім, хто критикує єдиний телемарафон.