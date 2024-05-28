Україна отримає від Бельгії десятки F-16: перші поставки вже скоро

Ця заява прозвучала за кілька годин до зустрічі президента України Володимира Зеленського з урядом у Брюсселі

Бельгія, куди прибув президент Володимир Зеленський, планує посилити оборону України та передати 30 винищувачів F-16. Перші поставки літаків очікується вже поточного року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Хаджі Лабіб. Зауважимо, що ця заява прозвучала за кілька годин до зустрічі президента України Володимира Зеленського з урядом у Брюсселі.

Постачання літаків триватиме до 2028 року, у той час, як перші винищувачі F-16 мають бути в Україні вже до кінця поточного 2024 року.

Попередньо відомо, що це зобов’язання буде оформлено в двосторонній безпековій угоді, яка буде підписана цього вівторка в Брюсселі між Україною та Бельгією.

Додамо, що у планах Володимира Зеленського зустрітись з бельгійським королем Філіпом, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Головними темами візиту, окрім підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами, буде надання військової підтримки Україні у війні проти російських терористів, а також літаки F-16. Зокрема Зеленський планує відвідати бельгійську авіабазу, де українські пілоти навчаються літати на американських винищувачах.

Нагадаємо, перші багатоцільові винищувачі F-16 з’являться в Україні найближчими місяцями. Їх передасть Данія. Загалом Данія планує передати Україні 19 літаків. Наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном.

Також раніше ми писали, що Чехія передала Україні тренажер F-16. Це важливе обладнання для навчання пілотів.