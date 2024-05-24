Ситуацию не изменят? Названы два тревожных момента насчет F-16 для Украины

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что в этом году F-16 не сыграют ключевую роль на фронте

Украина продолжает ждать боевые самолеты F-16, но не исключено, что в летом их еще не будет. Не исключен и такой вариант, что о них объявят уже по результатам боевой работы.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет РБК-Украина. Он не уверен, что этим летом истребители появятся в украинском небе, поскольку раньше были прогнозы на март, а он давно прошел и до сих пор нет четкого понятия, передадут ли F-16 в июне.

Селезнев не исключает, что заранее об истребителях могут не афишировать информацию.

"Как было с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. С начала они "заработали", уничтожили несколько российских РЛС, и только после этого заявили, что мы их получили", – сказал он.

Эксперт считает, что в этом году F-16 не сыграют ключевую роль на фронте. Истребители помогут усилить ПВО.

"Десяток-два кардинально ситуацию не изменят. Хотя в определенной степени позволят усилить противовоздушную обороны и обеспечить прикрытие операций как на суше, так и в акватории Черного и Азовского морей", – подчеркнул эксперт и добавил, что для паритета с Россией необходимы 120-130 единиц", — сказал он.

Воздушным силам пора переходить на авиацию западного образца, по мнению Селезнева. У партнеров их тоже становится все меньше. Как и меньше стран, готовых продать их для последующей передачи Украине.

При этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Украина получит не последнюю модификацию F-16 не с самыми лучшими характеристиками. Вероятно, по своим возможностям они будут примерно на уровне МиГ-29. Однако преимуществом может оказаться работа в связке с натовскими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

"Зависит и от того, какую номенклатуру вооружений получат F-16. Если ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, значит будем уничтожать российскую авиацию. Если "воздух-поверхность", то лучше всего крылатые ракеты AGM-158 JASSM для ударов по объектам, например, в Крыму. Как по мне, наиболее эффективными истребители будут именно на юге и с поддержкой AWACS", – подытожил Селезнев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале мая текущего года спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш говорил, что первые истребители F-16 будут в Украине после Пасхи. Однако затем он уточнил, что "после Пасхи" – довольно растянутое понятие.