F-16 и соглашение о безопасности: Зеленский после Испании планирует посетить Бельгию

Зеленский планирует посетить бельгийскую авиабазу, где украинские пилоты учатся летать на американских истребителях

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая после визита в Испанию прибудет в Бельгию. В планах президента – встреча с бельгийским королем Филиппом, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.

Об этом пишет VRT. Отмечается, что визит в Бельгию должен был состояться в начале мая, но был отменен из-за наступления российских террористов в Харьковской области.

Главными темами визита будет подписание двустороннего соглашения о безопасности между странами, оказание военной поддержки Украине в войне против российских террористов, а также самолеты F-16. В частности, Зеленский планирует посетить бельгийскую авиабазу, где украинские пилоты учатся летать на американских истребителях.

Первые многоцелевые истребители F-16 появятся в Украине в ближайшие месяцы. Их передаст Дания. В целом, Дания планирует передать Украине 19 самолетов. Сейчас украинские пилоты проходят обучение за границей.

Если Дания готова передать самолеты в ближайшее время, Нидерланды анонсируют передачу только осенью. Министр обороны этой страны Кайса Оллонгрен сообщила, что это произойдет по плану. Нидерланды передадут Украине 24 самолета.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что истребители F-16 закроют небо лучше ЗРК Patriot. Самолеты более мобильны. Они могут закрыть небо в радиусе 400 км, тогда как Patriot – всего на 150 км. А подполковник ВВС США в отставке Джон Баум считает, что F-16 в Украине ждет самый большой вызов за всю историю этих боевых самолетов. Для них много угроз, в том числе большое количество систем ПВО и истребителей в России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чехия передала Украине тренажер F-16. Это важное оборудование для обучения пилотов.