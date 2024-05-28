Скандал вокруг украинцев в Антарктиде: что на самом деле исследуют там ученые и почему это важно

Изучение пингвинов — далеко не основное занятие исследователей

На днях в сети разгорелся скандал вокруг выделения 11 млн долл для научно-исследовательских работ украинских арктических экспедиций. Деньги якобы идут не только на научную деятельность, но и на усиленный паёк для ученых – красную икру, вино и деликатесы.

"Телеграф" решил разузнать, какими исследованиями занимаются украинцы в Антарктиде и рассказать об этом своим читателям. Оказалось, что изучение пингвинов, на котором сконцентрировали свои заголовки журналисты, является далеко не основным элементом исследований.

Национальный антарктический научный центр поделился с украинцами информацией о том, что же там делают наши ученые на самом деле.

Первая экспедиция в Антарктиду под украинским флагом началась в конце января 2022 года. Туда отправился ледокол "Ноосфера". На борту судна работает несколько команд ученых.

Так, на его борту ученые проводят ряд важных исследований. Там делают радиоокеанографию, то есть, изучают морские волны с помощью радиоволн.

Кроме того, в рамках биологической программы ученые проводят исследования растворенного в воде ДНК. Это помогает получить информацию обо всех живущих в океане живых существах.

Еще одно направление — геологическое. Через специальные трубки специалисты берут донные осадки и делают их химический анализ.

Если подытожить, то на борту судна ученые изучают грозовую активность, морские волны, загрязнение Антарктики и химический состав донных осадков.

Кроме того, украинские исследователи трудятся на станции "Академик Вернадский". Там продолжаются непрерывные работы, начатые британцами еще до передачи станции Украине. Основная задача, которую украинцы выполняют на антарктической станции – это метеорологические наблюдения.

Участники экспедиции занимаются непрерывным сбором и передачей исследовательских данных об Антарктиде. Информацию передают не только в Украину, но и в международные научные базы.

Там проводят:

геокосмические исследования — с помощью специальных зондов сканируют верхние слои атмосферы с высоким содержанием ионов и свободных электронов;

— с помощью специальных зондов сканируют верхние слои атмосферы с высоким содержанием ионов и свободных электронов; геофизические исследования – ученые измеряют изменение магнитного поля Земли, а также изучают сейсмические явления;

ученые измеряют изменение магнитного поля Земли, а также изучают сейсмические явления; гидрометеорологические исследования — регулярно измеряются параметры погоды, ледяной покров, изотопы в атмосферных осадках и озоновую дыру над Антарктидой;

регулярно измеряются параметры погоды, ледяной покров, изотопы в атмосферных осадках и озоновую дыру над Антарктидой; океанографические исследования — ученые измеряют температуру, соленость и прозрачность морской воды. Кроме того, изучается влияние климатических изменений на гидросферу Антарктики;

— ученые измеряют температуру, соленость и прозрачность морской воды. Кроме того, изучается влияние климатических изменений на гидросферу Антарктики; проводятся биологические исследования живой природы в Антарктиде – изучают пингвинов, морских котиков, морских слонов, тюленей и других животных. Кроме того, изучают мхи, щучники и колобантус, которых встречаются только летом;

живой природы в Антарктиде – изучают пингвинов, морских котиков, морских слонов, тюленей и других животных. Кроме того, изучают мхи, щучники и колобантус, которых встречаются только летом; медико-физиологические исследования – штатный врач изучает физическое и ментальное состояние самих полярников.

Ранее "Телеграф" рассказал, что украинские полярники показали, как выглядит летняя ночь в Антарктике. Для этого они создали эффектный таймлапс.