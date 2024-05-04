"Загорает" на льдине: украинские полярники показали милое видео с морским леопардом

Сразу и не скажешь, что это — главный хищник Антарктиды.

В сети появилось видео, как морской леопард отдыхает на льдине недалеко от станции "Академика Вернадского". Полярники отметили, что животное "загорает".

К тому же леопард никоим образом не проявил обеспокоенность из-за приближения исследователей и дальше отдыхал. Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра.

"Посмотрите на этого милого морского леопарда, что "загорает" на льдине. Даже приближение полярников на лодке совсем его не беспокоит. По "улыбающемуся" виду леопарда сразу и не скажешь, что это — один из самых главных хищников Антарктиды, который ест пингвинов и даже своих же родственников тюленей", — говорится в сообщении.

Исследователи добавляют, что зверь охотится только в воде, а на суше (в основном – на льдинах) уже отдыхает. Также этот вид тюленей любит одиночество, но только на время спаривания ищет себе вторую половинку.

За нынешний сезон несколько этих животных постоянно находились в акватории станции, охотясь на субантарктических пингвинов. На острове их было рекордное количество – семь тысяч.

Также на видео, снятом Александром Милашевский, внимательные зрители могут заметить очертания "Академика Вернадского" за леопардом.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые украинским полярникам со станции "Академик Вернадский" удалось задокументировать встречу со вторым по величине в мире китом. Называется он финвалом.