Скандал навколо українців в Антарктиді: що насправді досліджують там науковці та чому це важливо

Вивчення пінгвінів — далеко не головна справа дослідників

Днями в мережі спалахнув скандал навколо виділення 11 млн дол для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій. Ніби гроші ці йдуть не лише на наукову діяльність, а й на посилений пайок для вчених – червону ікру, вино та делікатеси.

"Телеграф" вирішив дізнатися, якими дослідженнями займаються українці в Антарктиді та розповісти про це своїм читачам. Виявилося, що вивчення пінгвінів, на якому сконцентрували свої заголовки журналісти, далеко не основний елемент досліджень.

Національний антарктичний науковий центр поділився з українцями інформацією про те, що там роблять наші вчені насправді.

Перша експедиція до Антарктиди під українським прапором розпочалася наприкінці січня 2022 року. Туди вирушив криголам "Ноосфера". На борту судна працює кілька команд вчених.

Так, на його борту вчені проводять низку важливих досліджень. Там роблять радіоокеанографію, тобто вивчають морські хвилі за допомогою радіохвиль.

Крім того, у рамках біологічної програми вчені проводять дослідження розчиненої у воді ДНК. Це допомагає отримати інформацію про всіх живих істот, що живуть в океані.

Ще один напрямок – геологічне. Через спеціальні трубки фахівці беруть донні опади та роблять їхній хімічний аналіз.

Якщо підсумувати, на борту судна вчені вивчають грозову активність, морські хвилі, забруднення Антарктики та хімічний склад донних опадів.

Крім того, українські дослідники працюють на станції "Академік Вернадський". Там продовжуються безперервні роботи, розпочаті британцями ще до передачі станції Україні. Основне завдання, яке українці виконують на антарктичній станції – це метеорологічні спостереження.

Учасники експедиції займаються безперервним збором та передачею дослідницьких даних про Антарктиду. Інформацію передають не лише в Україну, а й до міжнародних наукових баз.

Там проводять:

геокосмічні дослідження – за допомогою спеціальних зондів сканують верхні шари атмосфери з високим вмістом іонів та вільних електронів;

– за допомогою спеціальних зондів сканують верхні шари атмосфери з високим вмістом іонів та вільних електронів; геофізичні дослідження – вчені вимірюють зміну магнітного поля Землі, і навіть вивчають сейсмічні явища;

вчені вимірюють зміну магнітного поля Землі, і навіть вивчають сейсмічні явища; гідрометеорологічні дослідження – регулярно вимірюються параметри погоди, крижаний покрив, ізотопи в атмосферних опадах та озонову дірку над Антарктидою;

регулярно вимірюються параметри погоди, крижаний покрив, ізотопи в атмосферних опадах та озонову дірку над Антарктидою; океанографічні дослідження — вчені вимірюють температуру, солоність та прозорість морської води. Крім того, вивчається вплив кліматичних змін на гідросферу Антарктики;

— вчені вимірюють температуру, солоність та прозорість морської води. Крім того, вивчається вплив кліматичних змін на гідросферу Антарктики; проводяться біологічні дослідження живої природи в Антарктиді – вивчають пінгвінів, морських котиків, морських слонів, тюленів та інших тварин. Крім того, вивчають мохи, щучники та колобантус, яких зустрічаються лише влітку;

живої природи в Антарктиді – вивчають пінгвінів, морських котиків, морських слонів, тюленів та інших тварин. Крім того, вивчають мохи, щучники та колобантус, яких зустрічаються лише влітку; медико-фізіологічні дослідження – штатний лікар вивчає фізичний та ментальний стан самих полярників.

Раніше "Телеграф" розповів, що українські полярники показали, як виглядає літня ніч в Антарктиці. Для цього вони створили ефектний таймлапс.