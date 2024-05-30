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"Ее дело должно быть продолжено": Зеленский отреагировал на гибель известного боевого медика "Чеки"

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным Ирины Цыбух Новость обновлена 30 мая 2024, 21:37
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным Ирины Цыбух

Глава государства поблагодарил украинских воинов и добавил, что переговоры с союзниками об усилении ПВО не прекращаются

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинской журналистки и парамедикини батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух, с позывным "Чека". Он выразил соболезнования ее семье и сослуживцам, а также подчеркнул, что важно продолжать ее дело.

Об этом украинский президент высказался в своем вечернем видеообращении. Также он рассказал о ситуации на фронте и планах нашей страны на ближайший месяц.

Владимир Зеленский отметил, что Ирина Цыбух внесла большой вклад в защиту Украины и обучение других людей. Глава государства также выразил соболезнования семьям всех героев, которые отдали жизнь за нашу страну и поблагодарил тех, кто продолжает ее защищать.

"Вчера на Харьковском направлении на войне погибла Ирина Цыбух – боевой медик "Госпитальеров", один из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие приобщались, тренировались, учились быть эффективными. И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам – в вопросах мемориализации подвига украинцев. Мои соболезнования всем собратьям и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены", — сказал он.

Также Зеленский поблагодарил воинов мобильных огневых групп, Воздушные силы Украины и все подразделения ПВО, которые ежедневно обороняют украинские города от российских ракет, дронов и бомб. Глава государства подчеркнул, что в этом деле важна меткость, поэтому власти страны работают над тем, чтобы усилить ПВО.

"Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами – относительно новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов – увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами и работа в нашей стране. Благодарю каждого в мире, кто поддерживает Украину в этом и кто убеждает других лидеров, другие государства помогать. Уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших способностей ПВО, и главное – реализовать их полностью и добавить еще соответствующие договоренности", — добавил Владимир Зеленский.

Президент озвучил планы Украины на июнь. По его словам, планируются встречи и переговоры с союзниками на тему оборонных пакетов и новых соглашений безопасности. Кроме того, наша страна готовится к глобальному Саммиту мира.

"Фактически каждый день мы добавляем участников Саммита и противодействуем российским попыткам сорвать или ослабить Саммит. Сейчас у каждого представителя Украины есть четкая задача – как сделать следующий месяц более результативным для Украины. И каждый месяц, каждая неделя, каждый день должны придавать силы нашему государству, нашему обществу в защите, в нашей защите. Это зависит от всех, кто работает на государство и в государстве", — подчеркнул украинский президент.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России поставили под сомнение легитимность Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел приплели сюда и бывшего министра образования Украины, предателя Дмитрий Табачника.

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#Владимир Зеленский #Война в Украине #Парамедик