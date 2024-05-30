Мечтала вести репортаж из освобожденного Луганска: погибла известная военная журналистка

Всего за несколько часов до смерти она опубликовала последний пост из больницы в Славянске

В четверг, 30 мая 2024 года, в Славянске Донецкой области погибла украинская военная журналистка Анастасия Волкова. Она была родом из оккупированного Луганска и мечтала записать репортаж из родного города после его освобождения.

О ее гибели информирует портал FREEДОМ, на котором работала Волкова. Сообщается, что ее смерть была трагической.

Анастасии Волковой был всего 31 год. Она родилась в Счастье Луганской области, закончила Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля в Луганске, после чего работала корреспонденткой каналов украинского государственного иновещания. В июне 2022 года ее наградили орденом "За заслуги" 3 степени.

Журналистка прямо говорила, что мечтает быть первой, кто снимет репортаж из Луганска после освобождения его от оккупантов.

Анастасия Волкова

"Я выросла в Луганске и потеряла родной дом. Поэтому, профессиональная деятельность для меня — все. Сейчас это — смысл моей жизни. Я очень хочу увидеть свой родной дом, который не видела с 2014 года, но также я хочу, чтобы все понимали, какую цену украинцы платят каждый день этой освободительной борьбы", — говорила Волкова.

Стоит заметить, что на своей странице в соцсети журналистка рассказывала, что лечится от пневмонии в больнице в Славянске. Незадолго до смерти она радовалась, что ее отключили от концентратора кислорода, она сама дышит и наконец-то снова начала читать.

"Как так могло случиться?", "Ужасный день, ужасные новости", "Спасибо тебе, малая… Ты была чрезвычайно смелой и отважной девушкой, очень любила свою Луганщину и работу", "Мы же только утром созванивались…", — среди прочего пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о гибели другой выдающейся украинки, — в Харьковской области погибла журналистка и парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека".