Мріяла вести репортаж зі звільненого Луганська: загинула відома військова журналістка

За кілька годин до смерті вона опублікувала останній допис з лікарні у Слов’янську.

У четвер, 30 травня 2024 року, у Слов’янську Донецької області загинула українська військова журналістка Анастасія Волкова. Вона була родом із окупованого Луганська та мріяла записати репортаж із рідного міста після його звільнення.

Про її загибель інформує портал FREEДОМ, на якому працювала Волкова. Повідомляється, що її смерть була трагічною.

Анастасії Волковій був лише 31 рік. Вона народилася у Щасті Луганської області, закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у Луганську, після чого працювала кореспондентом каналів українського державного іномовлення. У червні 2022 року її нагородили орденом "За заслуги" 3-го ступеня.

Журналістка прямо казала, що мріє бути першою, хто зніме репортаж із Луганська після звільнення його від окупантів.

Анастасія Волкова

"Я виросла в Луганську і втратила рідний дім. Тому професійна діяльність для мене — все. Зараз це сенс мого життя. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також хочу, щоб усі розуміли, яку ціну українці платять кожен день цієї визвольної боротьби", — говорила Волкова.

Варто зауважити, що на своїй сторінці у соцмережі журналістка розповідала, що лікується від пневмонії у лікарні у Слов’янську. Незадовго до смерті вона раділа, що її відключили від концентратора кисню, вона сама дихає і нарешті знову почала читати.

"Як так могло статися?", "Жахливий день, жахливі новини", "Дякую тобі, мала… Ти була надзвичайно сміливою і відважною дівчиною, дуже любила свою Луганщину і роботу", "Ми ж тільки вранці зідзвонювалися…", — серед іншого пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо про загибель іншої видатної українки, — у Харківській області загинула журналістка та парамедик Ірина Цибух із позивним "Чека".