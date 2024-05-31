"Перехватить у РФ доминирование": в Раде рассказали, на что делают ставку в сближении с Латинской Америкой

В парламенте нардепы создали новое межфракционное объединение и анонсируют усиление сотрудничества с ЛАКБ

В Верховной Раде Украины создали новое межфракционное объединение, которое будет отвечать за сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ). Таким образом, Украина усиливает сотрудничество с этим регионом, параллельно с работой, которая уже ведется на уровне президента Украины и Кабинета министров. Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

— Страны Латинской Америки и Карибского бассейна для нас очень важны как часть Глобального Юга. К сожалению, за последние 30 лет сотрудничество с государствами этого региона было эпизодическим. Только в прошлом году президент Владимир Зеленский побывал в Латинской Америке, обновив отношения. Также недавно из этого региона вернулась мощная правительственная делегация. В целом государства Латинской Америки и Карибского бассейна в большинстве своем поддерживают Украину и принципы действия международного права. Это отражается во время голосования в ООН, где только несколько дружественных России государств не поддерживают Украину, — отметил политик.

По его словам, страны этого региона сейчас динамично развиваются, там много молодежи, и в ближайшие 30-50 лет прогнозируется значительный социально-экономический рост.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, а межпарламентский формат позволит нам углубить и расширить работу, которая уже ведется на уровне президента и правительства. Постколониальное прошлое стран этого региона переплетается с теми вызовами, которые встали сегодня перед нами. Уверен, что наша проактивная позиция позволит нам перехватить у РФ политическое доминирование в этом регионе и позволит сблизиться на политическом, экономическом, культурном и гуманитарном уровнях с этими государствами", — подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что Министерство иностранных дел Украины уже представило коммуникационную стратегию работы с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.

— Сейчас в Украине находится большая делегация журналистов из региона ЛАКБ, у них запланированы встречи на разных уровнях. Нам важно достучаться через все возможные площадки до политиков, общества этого региона, чтобы они приняли участие в урегулировании российско-украинской войны, в Глобальном саммите мира, в имплементации украинской Формулы мира, — резюмировал парламентарий.

Как сообщалось, в конце прошлого года Владимир Зеленский во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Разговаривали об украинской "формуле мира", встречах советников в 2024-м и двустороннем сотрудничестве.

Также "Телеграф" писал, что Аргентина, где недавно президентские выборы выиграл либертарианец Хавьер Милей, окончательно отказалась от планов вступить в пророссийскую БРИКС. К тому же, при прошлом президенте этой страны, она должна была стать членом российско-китайской организации с 1 января 2024-го.