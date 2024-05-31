Обменов не было уже несколько месяцев: Украина вернула из плена 71 защитника и четырех гражданских (фото)

В сети показали щемящие кадры возвращения

В пятницу, 31 мая, между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными. В нашу страну вернулось 75 человек. Среди них — воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал у себя на странице соответствующие фотографии.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину", — написал он.

По словам президента, из российского плена вернулись воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских.

"Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами", — отметил он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных — 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и "Азовстали", 14 военнослужащих из Чернобыльской АЭС, а также украинские военные, попавшие в плен на разных направлениям. Там добавили, что по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Также Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях по разным направлениям.

По данным росСМИ, России вернули 75 российских военнослужащих, передают "РИА Новости".

Обмен пленными

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выразил надежду на положительные новости о возвращении детей и других граждан Украины, депортированных Россией. По его словам, ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

С начала полномасштабного вторжения Россией в Украину произошло несколько обменов военнопленными. Однако за последний год РФ значительно усложнила процесс таких обменов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся в феврале. Тогда удалось провести обмен 100 на 100. Домой вернулись нацгвардейцы, пограничники, воины ВСУ и защитники Мариуполя.