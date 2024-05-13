"Готов посодействовать": Папа Римский сделал заявление об обмене пленными между Украиной и РФ

Папа Римский призвал молиться о мире

Папа Римский Франциск, заявления которого о войне часто обсуждают в медиа-пространстве, в очередной раз обратился к мировому сообществу по обмену пленными между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что Святой Престол готов этому всесторонне содействовать.

Об этом пишет Vaticannews. Отмечается, что такое заявление Папа Франциск сделал во время воскресной молитвы.

"В то время, когда мы празднуем Вознесение Воскресшего Господа, Который дает нам свободу и хочет, чтобы мы были свободными, я снова обращаюсь с призывом к общему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого Престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно относительно тяжелораненых и больных, в дальнейшем молимся за мир в Украине, в Палестине, в Израиле, в Мьянме.

Глава католической церкви также призвал молиться за мир, поблагодарил журналистов по случаю Всемирного дня общественных коммуникаций и поздравил всех матерей.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия отказалась совершить обмен военнопленными, исповедующими ислам и католиками. Украина инициировала обмен по случаю религиозных праздников. По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, Украина предложила формулу обмена – 1 до 4, в которой количество возвращенных пленных России превышало бы количество возвращенных украинской стороне.