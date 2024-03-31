Папа Римский призвал Украину и Россию провести обмен пленными: что предложил понтифик

Последний обмен пленными состоялся 31 января

Папа Римский Франциск в своем Пасхальном послании призвал Россию и Украину провести обмен пленными. Он предложил осуществить его по формуле "всех на всех".

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Провозглашая традиционную речь по случаю праздника Воскресения Христова, он вспомнил о войнах и конфликтах в мире, в частности в Израиле и Украине. Понтифик призвал к миру на основе принципов международного права:

"Мои мысли прежде всего стремятся к жертвам многочисленных конфликтов, продолжающихся в мире, начиная от войны в Израиле и Палестине, а также в Украине. Пусть же воскресший Христос откроет дорогу миру для страждущего населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной – всех на всех", — отметил Папа Римский.

В свою очередь в Координационном штабе подчеркнули, что украинские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к проведению обмена пленными по принципу "всех на всех". Но страна-агрессор не желает возвращать своих людей.

Напомним, 31 января Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой вернулись еще 207 украинцев.