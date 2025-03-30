В центре Москвы взорвался лимузин из автопарка Путина, — СМИ

Элитный автомобиль стоит около 330 тысяч евро

В Москве произошел взрыв элитного автомобиля, который, вероятно, принадлежал автопарку президента РФ Владимира Путина. Инцидент произошел вблизи штаб-квартиры одной из российских спецслужб 29 марта.

Как пишет Bild, очевидцы запечатлели на видео черный лимузин, охваченный пламенем, над которым вздымался густой черный дым. По данным СМИ, уничтоженным автомобилем оказался Aurus Senat – премиальный российский седан, стоимостью около 330 тысяч евро. Информации о том, кто находился в салоне на момент взрыва, пока нет. Также не поступали данные о пострадавших.

Daily Star отмечает, что из-за этого в Кремле якобы началась паника. Власти опасаются атак в самом сердце Москвы, особенно после предыдущих резонансных событий. Напомним, что в декабре 2024 года в результате взрыва погиб российский генерал Игорь Кириллов. Ответственность за атаку взяла на себя Украина.

На таком же автомобиле Ким Чем Ын возил Путина во время его визита в Пхеньян. Один из имеющихся образцов президент России подарил своему корейскому другу раньше.

Ранее "Телеграф" уже писал о проблемах Aurus Senat. Автомобиль, позиционирующийся как российский аналог Rolls-Royce, имеет ряд технических недостатков. Владельцы жалуются на многочисленные дефекты: от проблем с электроникой до нестабильного вождения. Кроме того, кузовной обвес автомобиля имеет неравномерную покраску и видимые зазоры между деталями.

Относительно мер безопасности Путина его личная защита осуществляется на самом высоком уровне. Его маршруты проверяют заранее, связь глушится, а сама она передвигается только в бронированном кортеже под охраной вооруженного спецназа.