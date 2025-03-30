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Портрет звезды на целую стену: как выглядит дом, где жила Гурченко в Харькове

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Людмила Гурченко родилась в Харькове Новость обновлена 30 марта 2025, 13:10
Людмила Гурченко родилась в Харькове. Фото Колаж Телеграфу

Дом артистки в родном городе выглядит довольно скромно

В центре Харькова среди старинных улочек есть дом, где свои детские годы провела советская актриса Людмила Гурченко. Да, ее жилье в Москве гораздо роскошнее, ведь его она приобрела уже будучи известной и успешной. На Родине жилье звезды было скромным.

"Телеграф" решили выяснить, как выглядит дом, где жила Людмила Гурченко в Харькове. Там прошла ее юность.

Дом Людмилы Гурченко в Харькове

Советская актриса – уроженка Харькова. Свои детские и юношеские годы она провела в этом городе. Семья будущей актрисы жила в квартире на 4 этаже в четырехэтажном доме. Адрес — переулок Кравцова, 7 (ранее — Мордвиновский переулок). До этого они жили на той же улице, но в другом доме. Однако семья была вынуждена переселиться из-за того, что их выселили немецкие оккупанты осенью 1941 года.

Где жила Гурченко в Харькове
Фото: Google-maps

Само здание – сооружение без особых архитектурных украшений. С 1982 года здание было в аварийном состоянии: протекала крыша, стены покрывались трещинами, проседал фундамент.

Дом Гурченко в Харькове
Фото: Google-maps
Где жила Гурченко в Харькове
Фото: Google-maps

К 80-летию со дня рождения Гурченко в 2015 году было принято решение отремонтировать дом. Тогда восстановили фасад и кровлю. Кстати, цветовая гамма напоминает здание, в котором артистка жила в Москве.

Где жила Гурченко в Харькове
Дом Гурченко в Харькове. Фото "Новости Харькова"
Где жила Гурченко в Москве
Дом Гурченко в Москве

Кроме того, на стене здания был создан мурал с изображением Людмилы Гурченко. Артистка изображена на голубом фоне, с распущенными вьющимися волосами и красными губами.

Дом Гурченко в Харькове

Как выглядит дом, в котором жила артистка, сейчас, точно не известно. В Google-картах есть только старые снимки здания, сделанные еще до полномасштабного вторжения. Поскольку Харьков сейчас обстреливают россияне, есть вероятность того, что дом поврежден.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Людмилы Гурченко. Советская актриса похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Теги:
#Харьков #Людмила Гурченко #Будинок