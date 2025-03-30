Что на самом деле вызвало провал контрнаступления ВСУ 2023: NYT рассказали тайную историю войны в Украине

В течение почти трех лет Украина и США были в стратегическом тайном партнерстве

Газета New York Times описала сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки в военных операциях против России. Секретное партнерство направляло общую стратегию боя и давало точную информацию о цели украинским солдатам на поле боя.

Информация об этом была опубликована в свежем материале NYT. Отмечается, что развитие и внутренняя работа данного партнерства были известны исключительно узкому кругу американских и союзных чиновников.

В данном случае речь идет о проваленном наступлении ВСУ в 2023 году, а также операции в Курской области и создании секретного штаба — Task Force Dragon.

Главное о сотрудничестве Украины и США в ходе операций против РФ

Издание приводит в пример историю большого наступления ВСУ в 2023 году. Главной его целью был Мелитополь. Штаты настаивали сосредоточиться на одном ударе. Залужный согласился с этим, Сырский хотел идти на Бахмут и Зеленский его поддержал.

Тогда боеприпасы поделили поровну между Мелитополем и Бахмутом. Пять лучших бригад были отданы Александру Сырскому. При этом, американцы не знали об этом. Они лишь увидели странные передвижения на спутниках. Тогда вместо 12 бригад на юг пошло 7, а на Бахмут — 5. Однако вместо прорыва случилось медленное продвижение на несколько сел. Байден понял, что план провалился и начал ослабевать запрет на удары по РФ.

Контрнаступление планировалось начать по графику, 1 мая, до того, как российские войска отремонтируют свои укрепления и перебросят больше сил для укрепления Мелитополя. Однако некоторые обещанные поставки боеприпасов и оборудования были отложены, и, несмотря на заверения генерала Антонио Агуто, что их достаточно для начала, украинцы все же решили отложить эту идею, пока не получат все.

Промежуточные месяцы должны были быть потрачены на подготовку к контрнаступлению. Генерал Сырский выделил четыре закаленные в боях бригады — каждая численностью от 3 000 до 5 000 солдат — для обучения в Европе. К ним также должны были присоединиться четыре бригады новобранцев.

В материале отмечается, что вторичное наступление войск генерала Сырского должно было быть сконцентрировано на Бахмуте, где бои шли месяцами, с ложным ударом в сторону Луганской области, области. Этот маневр, как предполагалось, свяжет российские силы на востоке и расчистит путь для основных усилий на юге — наступления на Мелитополь, где российские укрепления уже гнили и рушились зимой, в сырости и холоде.

NYT пишет, что между Залужным и Сырским было некое соперничество. Ссылаясь на слова украинских чиновников издание пишет, что соперничество началось с решения Зеленского в 2021 году "возвысить генерала Залужного над его бывшим начальником, генералом Сырским". Соперничество усилилось после вторжения, поскольку командиры боролись за ограниченное количество батарей HIMARS.

Американцы знали, что генерал Сырский был недоволен тем, что ему оказали поддержку в контрнаступлении. Когда генерал Агуто позвонил, чтобы убедиться, что он понял план, он ответил: "Я не согласен, но у меня есть приказ".

Тем временем у генерала были другие планы. Отмечается, что в Бахмуте россияне теряли большое количество солдат. Сырский увидел возможность "поглотить их". "Возьмите всех новичков" для Мелитополя, сказал он генералу Агуто, по словам официальных лиц США. И когда Зеленский встал на его сторону, несмотря на возражения как его собственного верховного главнокомандующего, так и американцев, ключевая основа контрнаступления была фактически сорвана.

Task Force Dragon

Также издание отмечает, что в 2022 году в Висбадене был создан секретный штаб — Task Force Dragon. В материале говорится о том, что ежедневно американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, среди которых были российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. Американские разведчики просматривали спутниковые снимки, радиоизлучение и перехватывали сообщения, чтобы найти российские позиции. После этого украинским военным передавали координаты для поражения целей.

В январе 2024 года американские и украинские военные офицеры в Висбадене совместно спланировали кампанию с использованием ракет дальнего радиуса действия, предоставленных коалицией, вместе с украинскими беспилотниками, чтобы атаковать около 100 российских военных целей по всему Крыму.

Курская область

Еще один важный момент заключается в том, что якобы ВСУ зашли в Курскую область без разрешения США, с американской техникой. То есть, Пентагон говорит, что "это был шантаж", но тем не менее поддержка Украины прекращена не была.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США нашли для Трампа идеальный план прекращения войны в Украине.