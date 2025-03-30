А вы это видели? 5 вещей, которые имел каждый человек в СССР (фото)

Быт из эпохи СССР часто сочетал функциональность с символическими чертами того времени

В период СССР бытовые вещи часто сочетали доступность и символику, отражая эстетику и идеологию того времени. Многие из этих предметов от картин до техники стали неотъемлемой частью повседневной жизни и остались в памяти поколений.

В этом материале "Телеграф" собрал 5 самых интересных вещей.

Картина-чеканка

Картина-чеканка из СССР Картина-чеканка из СССР

Картина-чеканка из СССР — это доступное искусство, популярное во времена ограниченного выбора товаров. Обычно это были дешевые репродукции, изображавшие природу или идеализированные сцены советской жизни. Такие картины часто украшали интерьеры стандартных квартир, отражая эстетику и идеологию того времени.

Соковыжималка "Росинка"

Соковыжималка "Росинка"

Этот прибор был популярен в быту Советского Союза, что позволяло легко готовить свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Он имел простую конструкцию, но был эффективным и долговечным, став частым гостем на кухнях советских семей. "Росинка" символизировала доступность качественной техники для каждого.

Бальзам "Звездочка"

Бальзам "Звездочка"

Это средство стало культовым для многих советских граждан, известным своей универсальностью и эффективностью. Маленький флакон с желтой упаковкой был настоящей аптечкой на все случаи жизни – он помогал при головной боли, простуде, болях в мышцах и даже при укусах насекомых.

"Звездочка" стала символом советского домашнего лечения и многие до сих пор вспоминают ее с ностальгией. Ее характерный аромат ментола и гвоздики остался в памяти многих поколений как часть повседневной жизни.

Круг "Здоровье"

Круги "Здоровье"

В конце эпохи СССР этот прибор был популярным, но в то же время малоэффективным предметом. По замыслу создателей этого круга, он должен был помогать укорачивать талию — пользователь должен становиться на него ногами и делать вращательные движения.

Однако эффективность этого способа оставалась сомнительной, а тренировки часто сопровождались потерей равновесия и возможными падениями.

Стеклянная люстра

Стеклянная люстра со времен СССР

Это обычная деталь интерьера русских квартир. Люстра обычно имела массивную конструкцию со многими стеклянными элементами, иногда украшенными резьбой или цветными вставками.

Это было элементом роскоши в советских домах, хотя по своим характеристикам люстра часто не отличалась высоким качеством материалов или долговечностью. Впрочем, ее элегантный вид и массивность придавали помещениям особый стиль, а также подчеркивали статус владельцев.

Предметы быта из эры СССР частенько сочетали функциональность с символическими чертами того времени. И хотя многие не отличались высоким качеством, они стали неотъемлемой частью советской реальности и продолжают вызывать ностальгию в современных поколениях.

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