Украинский футболист забил лучший гол недели в футболе, переплюнув даже Месси (видео)

Защитнику удался феноменальный удар

Левый защитник "Лос-Анджелеса" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков забил супергол в матче регулярного сезона МЛС. Это взятие ворот наверняка попадет в подборки лучших голов недели в мировом футболе.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинец отличился в шестом туре Западной конференции в поединке против "Сан-Диего" (2:3).

При счете 0:3 21-летний Смоляков, который играет на позиции левого защитника, получил мяч за пределами чужой штрафной. Артем одним касанием подработал его, после чего мощно пробил в дальний угол — круглый от перекладины залетел в ворота без шансов для голкипера.

Видео гола Смолякова в обзоре матча "Лос-Анджелес" — "Сан-Диего":

Отметим, Смоляков перешел в МЛС из "Полесья". На счету украинца 23 матча и 1 гол в сезоне 2024/25.

Добавим, что в этом туре МЛС отличился и форвард "Интер" Майами Лионель Месси. Аргентинец вышел на замену в игре против "Филадельфии" (2:1) и забил победный гол. Получилось не так красиво, как у Смолякова.

Накануне Антонелла Рокуццо, жена Месси, поделилась с подписчиками семейными снимками. Пара с детьми провела день, отдыхая дома.