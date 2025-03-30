Некоторые страны НАТО опасаются перемирия в Украине: названа неожиданная угроза

В Балтии знают, что Россия не успокоится после войны

Лидеры стран Балтии выражают серьезно опасающиеся возможные последствия прекращения огня в Украине. По их прогнозам это может существенно повысить угрозу безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

По информации Financial Times, представители оборонных ведомств стран Балтии обеспокоены тем, что Россия использует перемирие для усиления военного присутствия вблизи их границ.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил: "Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это значит, что уровень угрозы также быстро значительно возрастет".

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене выразила подобное мнение: "Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины". Она отметила, что РФ воспользуется временем после прекращения огня для ускорения наращивания военного потенциала.

Военные эксперты прогнозируют, что из 600 тысяч находящихся в Украине российских военнослужащих примерно 300 тысяч могут быть передислоцированы на северо-восточный фланг НАТО. Певкур отметил, что эти военные не вернутся в гражданскую жизнь из-за значительно более высокой оплаты в армии.

Особенно опасаются в странах Балтии масштабные военные учения "Запад", которые состоятся вблизи их границ в России и Беларуси этой осенью. Эти учения проходят раз в четыре года и моделируют конфликт со странами НАТО. В них привлекаются десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и артиллерии.

Министры обороны стран Балтии также предостерегают от опрокидывания войск НАТО со своих территорий для формирования европейских "сил обеспечения безопасности" в Украине. "Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО", — подчеркнул Певкур.

Литву защищает немецкая бригада, которая в ближайшие месяцы будет полностью размещена на ее территории. Латвию обороняют многонациональные силы под руководством Канады, а Эстонию — британская бригада, которая может быть оперативно направлена из Великобритании в случае необходимости.

Также ранее "Телеграф" писал, может ли перемирие Украины и России привести к долгосрочному миру. Россия не отказалась от своих целей, пишет The Guardian.