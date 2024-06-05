Ей не давали шансов на жизнь: в Охматдете за месяц вытащили "с того света" 3-летнюю девочку (фото)

Ребенок был подключен к ЭКМО на протяжении 15 дней и в этот период команда врачей была рядом с девочкой и днем и ночью

В Охматдете спасли трехлетнюю девочку Соломию, которой многие врачи уже не давали шансов на жизнь. В клинику ребенок попал в крайне тяжелом состоянии из-за серьезного поражения легких.

Соломия находилась больше 30 дней в реанимации, из которых 15 под аппаратом ЭКМО. К спасению девочки было привлечено большое количество врачей. Об этом пишет OBOZ.UA.

Девочка росла в Житомирской области и была совершенно здоровой. 12 апреля у нее резко поднялась температура, а на следующий день она продолжила расти и тогда семья обратилась к врачу. В результате ребенка положили в отделение интенсивной терапии.

У Соломии резкими темпами развивалась пневмония, а также начали отказывать жизненно важные органы. В местной больнице не знали, чем ей помочь. Тогда родители ребенка обратились в столичный Охматдет.

"Хотя нам не давали гарантий, что мы сможем доехать до Киева, все равно рискнули ухватиться за последний шанс", – рассказала мама Соломии Людмила.

Ребенок попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Единственным шансом на жизнь была экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Это процедура временного замещения дыхательной или сердечной функции, дающая время на восстановление соответствующих органов. Однако возникли сложности, поскольку аппарат был занят другим пациентом. Тогда Охматдет обратился за помощью в Центр детской кардиологии и кардиохирургии и привез оттуда их прибор. Далее Соломия попала в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, где ее подключили к аппарату ЭКМО.

"Для лечения такого рода пациентов нужно большое количество среднего медицинского персонала и обученных врачей… ЭКМО не лечит, но дает время, чтобы разобраться, что привело к развитию пневмонии и как это вылечить. Но это с колоссальными рисками, мы меняем нормальную физиологию пациента, переворачиваем ее с ног на голову", – объяснил врач-анестезиолог отделения Станислав Школьный.

Несмотря на такое серьезное лечение шансов на выживание у девочки было мало. Она была подключена к ЭКМО на протяжении 15 дней. В этот период команда врачей была рядом с ней и днем и ночью.

"Обычно, когда ты запускаешь такой кейс, ты в больнице почти живешь, 24/7 на телефоне, всегда должен быть в зоне досягаемости в случае если нужно подъехать. На этот раз параллельно у нас находились два пациента, то есть работа умножается на два", – сказал Школьный.

Заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета Александр Урин рассказал, что ситуация осложнилась, поскольку на фоне инфекционно-токсического шока у ребенка развилось острое поражение почек и печени. Тогда у мультидисциплинарной команде врачей присоединились специалисты отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций и около двух недель проводили процедуры в комплексе с ЭКМО, восстановив функции поврежденных органов. Важную роль в этом сыграл и аппарат диализа, подаренный больнице благотворительным фондом Good donations.

"Мы привлекли огромное количество людей для спасения одного человека. Чем сложнее случай, тем больше людей привлечено – это и отличает интенсивную терапию и ЭКМО от обычной терапии. В этом случае петля коммуникации прошлась по всей Европе. Часть расходных материалов передана профессором Шульжинским из Польши, некоторые привезенные из стажировки в Каролинском госпитале в Швеции — "ECMO Karolinska" (привет доктор Фальк!), а доктор Гудзенко из-за океана в солнечной Калифорнии имел вдохновение и терпение по телефону коммуникировать и стратегировать вместе со мной", – рассказал Андрей Высоцкий, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

Андрей Высоцкий. Фото: OBOZ.UA

Сейчас легкие Соломии полностью восстановлены. К тому же, ее мозг и тело хорошо отреагировали на лечение. Ребенок уже почти полностью восстановился.

"Сейчас мы можем смело сказать, что наш ребенок вполне здоров и такой, как был до болезни. Мы хотим выразить огромную благодарность всему коллективу отделения интенсивной терапии. Когда нам не давали шансов на выздоровление, они совершили чудо, и наш ребенок теперь может продолжать свою жизнь дальше. Мы хотим, чтобы как можно больше деток могли спасти с помощью аппарата ЭКМО, узнав о нашем примере", – говорит мать девочки Людмила.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине кардиохирурги спасли жизнь пятилетнему мальчику. Операция была проведена в Институте сердца врачом Александром Романюком.