Їй не давали шансів на життя: в Охматдиті за місяць витягли "з того світу" 3-річну дівчинку (фото)

Дитина була підключена до ЕКМО протягом 15 днів і в цей період команда лікарів була поряд з дівчинкою і вдень і вночі

В Охматдиті врятували трирічну дівчинку Соломію, якій багато лікарів уже не давали шансів на життя. У клініку дитина потрапила у вкрай тяжкому стані через серйознк ураження легень.

Соломія перебувала понад 30 днів у реанімації, з яких 15 під апаратом ЕКМО. До порятунку дівчинки було залучено велику кількість лікарів. Про це пише OBOZ.UA.

Дівчинка росла на Житомирщині й була абсолютно здоровою. 12 квітня у неї різко піднялася температура, а наступного дня вона продовжила рости, і тоді сім’я звернулася до лікаря. В результаті дитину поклали у відділення інтенсивної терапії.

У Соломії різкими темпами розвивалася пневмонія, і навіть почали відмовляти життєво важливі органи. У місцевій лікарні не знали чим їй допомогти. Тоді батьки дитини звернулися до столичного Охматдиту.

"Хоча нам не давали гарантій, що ми зможемо доїхати до Києва, все одно ризикнули вхопитись за останній шанс", – розповіла мама Соломії Людмила.

Дитина потрапила до лікарні у вкрай тяжкому стані. Єдиним шансом на життя була екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО). Це процедура тимчасового заміщення дихальної або серцевої функції, що дає час відновлення відповідних органів. Однак виникли складнощі, оскільки апарат був зайнятий іншим пацієнтом. Тоді Охматдит звернувся за допомогою до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії та привіз звідти їхній прилад. Далі Соломія потрапила до відділення анестезіології та інтенсивної терапії, де її підключили до апарату ЕКМО.

"Для лікування такого роду пацієнтів потрібна велика кількість середнього медичного персоналу та навчених лікарів… ЕКМО не лікує, але дає час, щоб розібратися, що призвело до розвитку пневмонії і як це вилікувати. Але це з колосальними ризиками, ми змінюємо нормальну фізіологію пацієнта, перевертаємо її з ніг на голову", – пояснив лікар-анестезіолог відділення Станіслав Шкільний.

Попри таке серйозне лікування, шансів на виживання у дівчинки було мало. Вона була підключена до ЕКМО протягом 15 днів. У цей період команда лікарів була поряд з нею і вдень, і вночі.

"Зазвичай, коли ти запускаєш такий кейс, ти в лікарні майже живеш, 24/7 на телефоні, завжди повинен бути в зоні досяжності якщо потрібно під’їхати. Цього разу паралельно у нас знаходилися два пацієнти, тобто робота множиться на два" – сказав Шкільний.

Завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту Олександр Урін розповів, що ситуація ускладнилася, оскільки на тлі інфекційно-токсичного шоку у дитини розвинулося гостре ураження нирок та печінки. Тоді в мультидисциплінарній команді лікарів приєдналися фахівці відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій та близько двох тижнів проводили процедури у комплексі з ЕКМО, відновивши функції пошкоджених органів. Важливу роль у цьому відіграв апарат діалізу, подарований лікарні благодійним фондом Good donations.

"Ми залучили величезну кількість людей для порятунку однієї людини. Чим складніший випадок, тим більше людей залучено – це і відрізняє інтенсивну терапію та ЕКМО від звичайної терапії. У цьому випадку петля комунікації пройшлася по всій Європі. Частина витратних матеріалів передана професором Шульжинським із Польщі, деякі привезені зі стажування в Каролінському госпіталі у Швеції — "ECMO Karolinska" (привіт доктор Фальк!), а доктор Гуденко через океан у сонячній Каліфорнії мав натхнення та терпіння телефоном комунікувати та стратегувати разом зі мною", — розповів Андрій Висоцький, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Андрій Висоцький. Фото: OBOZ.UA

Наразі легкі Соломії повністю відновлені. До того ж її мозок та тіло добре відреагували на лікування. Дитина вже майже повністю відновилася.

"Зараз ми можемо сміливо сказати, що наша дитина цілком здорова і така, як була до хвороби. Ми хочемо висловити величезну подяку всьому колективу відділення інтенсивної терапії. Коли нам не давали шансів на одужання, вони зробили диво, і наша дитина тепер може продовжувати своє життя далі. Ми хочемо, щоб якомога більше дітей могли врятувати за допомогою апарату ЕКМО, дізнавшись про наш приклад", – каже мати дівчинки Людмила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні кардіохірурги врятували життя п’ятирічного хлопчика. Операцію було проведено в Інституті серця лікарем Олександром Романюком.