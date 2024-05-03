Зарубежные врачи отказали: в Украине кардиохирурги спасли жизнь 5-летнему мальчику

У ребенка был врожденный порок сердца

Пятилетнего мальчика с врожденным пороком сердца, которого за границей отказались оперировать, спасли в Институте сердца МОЗ Украины. По словам отца, который врач, в Европе, несмотря на наличие страховки, документов и денег не спешили оперировать маленького пациента.

Об этом говорится в сообщении Института сердца в Facebook. Отец рассказал, что они живут пять лет за границей, и все это время он боролся за жизнь сына Мартина.

Поскольку он врач и задержка в операции врожденного порока сердца затягивалась, было принято решение обратиться в Украину. Тем более в одной из клиник, ему сказали: "Когда твой сын будет умирать, позвонишь, в течение двух месяцев прооперируем. Операция – это только на продление жизни".

В то же время, зарубежные специалисты говорили, что в Украине не смогут спасти мальчика, потому что искусственный клапан еще рано ставить. Поэтому украинские кардиохирурги дают бесполезную надежду, и ребенок умрет. Но родители доверились украинским специалистам.

"Первый вопрос на работе после операции — жив твой сын? А мой сын уже бегает по палате. И никакого искусственного клапана. Сын здоровый, румяный, не сядет ни на минутку. Как говорю, что тяжелый изъян прооперировали из малого разреза под плечом, не верят, спрашивают, вообще ли сердце оперировали", – говорит отец.

Мать с маленьким Мартином

Операция была проведена в Институте сердца врачом Александром Романюком. Вмешательство было сделано из мини-доступа – AV-коммуникация, благодаря которой мальчик теперь сможет полноценно развиваться, расти и радоваться жизни.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына, на деньги были планы.