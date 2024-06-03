На Киевщине поезд сбил девочку: ребенок скончался (фото)
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Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются
В Киевской области пассажирский поезд сбил 13-летнюю девочку — от полученных травм она скончалась на месте происшествия. По неустановленным причинам подросток находился на железнодорожных путях.
Правоохранители Киевской области уже расследуют данное чрезвычайное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.
Вечером в воскресенье, 2 июня, на территории села Заворичи Броварского района Киевской области поезд сообщением "Киев-Чернигов" совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая находилась на железнодорожных путях.
Ребенок получил травмы различной степени тяжести и скончался на месте происшествия.
Машинист пассажирского поезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось. На месте происшествия работали правоохранители, медики и спасатели.
По данному факту следователи начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на стройке произошла трагедия — машинист башенного крана умер на высоте 26 этажа и оказался заперт в кабине. Его труп обнаружили коллеги, однако опустить бездыханное тело с огромной высоты на землю было просто невозможно.