На Киевщине поезд сбил девочку: ребенок скончался (фото)

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются

В Киевской области пассажирский поезд сбил 13-летнюю девочку — от полученных травм она скончалась на месте происшествия. По неустановленным причинам подросток находился на железнодорожных путях.

Правоохранители Киевской области уже расследуют данное чрезвычайное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Вечером в воскресенье, 2 июня, на территории села Заворичи Броварского района Киевской области поезд сообщением "Киев-Чернигов" совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая находилась на железнодорожных путях.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла на территории седа Заворичи

Машинист пассажирского поезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось. На месте происшествия работали правоохранители, медики и спасатели.

По данному факту следователи начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются

Трагедия произошла на территории седа Заворичи

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на стройке произошла трагедия — машинист башенного крана умер на высоте 26 этажа и оказался заперт в кабине. Его труп обнаружили коллеги, однако опустить бездыханное тело с огромной высоты на землю было просто невозможно.