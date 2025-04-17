С Чистым четвергом! Красочные открытки, чтобы поздравить родных со светлым праздником

В этот день в церковном календаре отмечается Чистый четверг

Чистый четверг — важный религиозный праздник, который отмечается на четвертый день Страстной седмицы. В этом году он припадает на 17 апреля. Традиционно в этот день многие хозяйки наводят порядок дома и пекут паски, а также ходят на праздничные богослужения.

Согласно верованиям, именно в Чистый четверг была Тайная вечеря Иисуса Христа с апостолами перед его распятием. В этот день Спаситель совершил совершил акт смирения – он омыл ноги своим ученикам, показывая пример служения ближним. Отсюда и название — Чистый четверг. В этот день христиане задумываются не только над чистотой тела, но и над чистотой души.

В Чистый четверг верующие также поздравляют друг друга с этим праздником, говоря теплые слова и приятные пожелания в преддверии большого праздника Пасхи. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы поздравили близких с Чистым четвергом в соцсетях и мессенджерах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит оставить конфеты и паску на могилах в поминальные дни. Это уже устаревшая традиция.