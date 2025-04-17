Укр

С Чистым четвергом! Красочные открытки, чтобы поздравить родных со светлым праздником

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Поздравьте близких с праздником Чистого четверга
Поздравьте близких с праздником Чистого четверга. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день в церковном календаре отмечается Чистый четверг

Чистый четверг — важный религиозный праздник, который отмечается на четвертый день Страстной седмицы. В этом году он припадает на 17 апреля. Традиционно в этот день многие хозяйки наводят порядок дома и пекут паски, а также ходят на праздничные богослужения.

Согласно верованиям, именно в Чистый четверг была Тайная вечеря Иисуса Христа с апостолами перед его распятием. В этот день Спаситель совершил совершил акт смирения – он омыл ноги своим ученикам, показывая пример служения ближним. Отсюда и название — Чистый четверг. В этот день христиане задумываются не только над чистотой тела, но и над чистотой души.

В Чистый четверг верующие также поздравляют друг друга с этим праздником, говоря теплые слова и приятные пожелания в преддверии большого праздника Пасхи. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы поздравили близких с Чистым четвергом в соцсетях и мессенджерах.

Чистый четверг 2025, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 17 апреля, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг, открытки, картинки, поздравления
Пасха 2025, Чистый четверг, открытки, картинки, поздравления
Пасха 2025, Чистый четверг, праздник, открытки, картинки
Пасха 2025, Чистый четверг, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит оставить конфеты и паску на могилах в поминальные дни. Это уже устаревшая традиция.

Теги:
#Открытки #Чистый четверг #Пасха 2025