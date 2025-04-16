Гороскоп на 17 апреля: Тельцам – потеря денег, а Скорпионам – успехи на работе

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака отложить работу на потом, если устанете слишком быстро

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 17 апреля, для представителей всех знаков зодиакального круга. Мы расскажем о событиях, которые вас ждут в этот четверг и к чему следует подготовиться.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вам захочется движения и перемен, а также результата. Однако стоит сделать паузу — подумайте, действительно ли вы бежите туда, куда хотите. Вместо все сразу – попробуйте что-то одно, но сделайте это отлично. Возможны приятные сюрпризы в любви и успехи на работе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день вы устанете, но эта усталость будет приятной. Вас могут удивить собственные эмоции – не стоит их скрывать. Позвольте, чтобы все не шло по плану. В финансовой сфере будьте внимательнее, чем обычно — возможно потеря денег.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот четверг у вас будет много идей, мыслей и планов. Не торопитесь сделать все и сразу, а воплощайте планы постепенно. Вечер посвятите общению с друзьями – они помогут направить вас на верный путь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте внимательны с новыми предложениями и на переговорах. Возможно, вас попытаются обмануть. Если что-нибудь будет идти не так, как вам хочется, попробуйте перенести эти дела на следующий день. В романтических отношениях ждите серьезного разговора. Вскоре вы забудете о проблемах с деньгами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Старайтесь не принимать все близко к сердцу. В этот день кто-нибудь будет пытаться выбить вас из колеи. Однако это точно сделает вас только сильнее. Не замыкайтесь в себе – поделитесь с близкими тем, что вас тревожит. Идеальный день для семейных дел и урегулирование конфликтов с родственниками

Дева (24 августа — 23 сентября)

Идеальный день для упорядочения всех дел и очищения пространства. Разложите все по полочкам – как в квартире, так и в голове. Однако оставьте место и для спонтанности. Возможно неожиданное путешествие или прикольное происшествие с друзьями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра ваше настроение будет резко меняться. Он будет то романтичным, то философским, то вообще ничего не захочется решать. Не ругайте себя – вы ищете баланс и гармонию. Позвольте себе разгрузить мнения от работы и накопившихся проблем. Вечер проведите в одиночестве с собой. В этот день важно хорошо выспаться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот четверг у вас будет много энергии. Ее хватит и для работы, и для романтических дел. Поэтому днем плодотворно поработайте, а вечером посвятите время любимому человеку. Также хорош день для сильных решений и как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не самый лучший день для принятия важных решений. Ваша душа просит приключений, потому удовлетворительны это желания. Ищите что-нибудь новое, но не забудьте закрыть старые дела. Если найдете возможность путешествовать – уверена делайте это

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра у вас будет много работы. Она вас быстро утомит. Поэтому может не остаться никакой энергии до вечера – лучше провести его наедине с собой или в тихой компании друзей. Возможно приятное неожиданное сообщение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот четверг у вас будет романтическое настроение. Устройте романтический ужин для любимого человека – зажгите свечи, приготовьте вкусную еду. Удача точно будет на вашей стороне, поэтому если в отношениях вас что-то беспокоит, то самое время поговорить об этом с партнером.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Прекрасный день для новых знакомств или встречи с давними друзьями. Вам хочется больше коммуникации, поэтому не отказывайте себе в этом. Однако в потоке общения не забывайте о работе – обязательно ее выполнить, чтобы не упасть в глазах руководства.