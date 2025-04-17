Чистый четверг 2025: самые красивые открытки, чтобы поздравить близких

Обязательно поздравьте родных с этим большим днем

В предпасхальной неделе есть особый день, когда украинские дома наполняются запахом чистоты, свежеиспеченной пасхи и духовного обновления. Это Чистый четверг, который в 2025 году приходится на 17 апреля. И хотя это не праздник, как Пасха, поздравлять украинцев с этим днем очень важно, потому что это не только об уборке, но и об очищении души и мыслей.

Чистый четверг – это четверг перед Пасхой, также известный как Великий или Страстной четверг. Этот день считается лучшим для генеральной уборки. Мытье окон, вынос лишнего, чистка каждого уголка – не просто быт, а очищение пространства для светлого праздника.

Поздравление с Чистым четвергом – это напоминание о важном. А также возможность поднять настроение близкому человеку и вызвать у него улыбку.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли поздравить маму, бабушку, папу, подругу, коллегу или знакомую. Отправьте милую картинку и поднимите настроение близкому человеку.

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