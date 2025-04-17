Будете есть кабачки со своей грядки раньше всех: секреты раннего урожая

Рассказываем, чем подкормить, как поливать кабачки, чтобы получить ранний урожай

Пожалуй, каждый огородник с нетерпением ждет хорошей погоды весной, чтобы как можно быстрее сажать разные культуры. Однако больше всех радуют кабачки весной. Но чтобы отведать ранний урожай еще до лета, важно знать несколько секретов: от выбора сорта до правильной подготовки почвы.

Чтобы получить ранний урожай кабачков, важно соблюдать определенные агротехнические приемы и выбрать соответствующие сорта. "Телеграф" вместе с "Хорошими новостями" расскажет, чем подкормить кабачки, чтобы вырастить овощи раньше всех.

Как вырастить ранние кабачки

Для выращивания кабачков лучше всего подойдет рыхлый, питательный и легкий. Для того чтобы повысить плодородие, перед посадкой в землю следует добавить компост или перегной.

Перед тем, как высевать семена, его лучше замочить в растворе стимулятора роста. Так вы ускорите прорастание, а также укрепятся молодые ростки.

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После высадки семян нужно хранить тепло: когда на улице холодно, грядки нужно накрывать агроволокном или пленкой. Так вы убережете растения от возможных заморозков.

Для полива кабачков следует использовать исключительно теплую воду. Если погода пасмурная, в воду можно добавить немного гумата – так активизируется развитие корней. Когда на кабачках появятся листья, растение можно подкормить настойкой крапивы или дрожжей – так молодые кабачки будут расти быстрее.

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