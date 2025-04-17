Российской пропаганды станет больше? У Трампа сокращают еще одну важную службу

Америка может открыть свое информационное пространство для российского влияния

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отдел Госдепа по борьбе с иностранным информационным вмешательством при Госдепартаменте закрывается. Он считает, что работа отдела "нарушала принципы свободы слова".

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. В Госдепе отметили, что последние десять лет "американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже арестовали" только за то, что они высказывали свое мнение.

"Это заканчивается сегодня", — говорится в сообщении.

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Обратите внимание! Фото переведено с помощью Google Переводчик

Рубио, объявляя о закрытии Отдела Госдепа по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/FIMI) – ранее известного как Глобальный центр взаимодействия (GEC), заявил, что отдел обходился более чем в 50 миллионов долларов в год

"(Этот офис) тратил миллионы долларов на то, чтобы активно успокаивать и цензурировать голоса американцев, которым они должны были служить. Это противоречит тем же принципам, которые мы должны отстаивать, и невозможно представить, чтобы это происходило в Америке", — заявил государственный секретарь.

GEC закрыли в декабре 2024 года. Центр подвергся критике со стороны нескольких республиканцев, утверждавших, что он настаивал на цензуре американцев. Вместо GEC создали R/FIMI.

Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) был создан в 2016 году в структуре Государственного департамента США. Его главной заявленной целью было противодействие иностранной пропаганде и дезинформации, в частности, со стороны таких стран, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Отметим, за первые месяцы пребывания Дональда Трампа в должности президента США расходы федерального правительства значительно возросли, несмотря на все усилия сформированного Трампом "Департамента по эффективности правительства" (DOGE) во главе с Илоном Маском, который пытался "сократить расходную часть" американского бюджета, делая это очень сомнительно. Рост федеральных расходов правительства США составил более 154 млрд долларов – огромную цифру.

Как сообщал ранее "Телеграф", после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. Администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки.