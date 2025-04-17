Как сделать крашанки в патриотических цветах. Никакой химии, только природные красители (видео)

Для этого используются только природные красители

Пасха 2025 наступит за считанные дни, в этом году христиане восточного и западного обрядов празднуют ее в один день — 20 апреля. Традиционно украинцы к празднику красят и расписывают яйца – их можно сделать патриотическими.

О том, как покрасить пасхальные яйца в цвета украинского флага — синий и желтый, рассказала блогер Алена Карпюк. Для этого используются исключительно натуральные, безопасные красители.

Чтобы результат порадовал, нужно выбирать белые яйца. Если на них есть надписи, их нужно стереть.

Синий цвет

Чтобы покрасить яйца и синий цвет используем синюю капусту. Ее нужно порезать небольшими кусками, сложить в сотейник и залить холодной водой. Добавить столовую ложку уксуса и варить яйца в этой смеси 7 минут.

Желтый цвет

Желтый цвет делаем с помощью куркумы. Это ярко-желтая специя, которую можно купить в магазине или на рынке. Ее нужно добавить в воду для варки яиц.

Готовые яйца выложить на салфетку и оставить до полного остывания. В конце можно протереть их подсолнечным маслом – это придаст цветам яркости и блеска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие названия существуют для пасхальных яиц в украинском языке. Это не только привычные для нас крашанки и писанки.