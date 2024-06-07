Танки Leopard и пушки CAESAR "made in Ukraine": оборонный концерн KNDS откроет завод в Украине

Один из крупнейших оружейных конгломератов

В Украине могут производить танки Leopard, пушки CAESAR и другую военную технику и боеприпасы. Сегодня, 7 июня, стало известно, что франко-германская оружейная группа KNDS официально оформляет создание дочерней компании в Украине. Напомним, ранее о подобных планах уже сообщал оборонный немецкий концерн Rheinmetall.

Что касается французского производителя, то об этом пишет французское издание Le Figaro. Отмечают, что KNDS является одним из основных европейских игроков в области наземных вооружений.

"Группа производит артиллерийские системы, боевые танки (в частности Leopard), а также пушки CAESAR, поставляемые Францией в Киев. Это дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории, заявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян" , — пишет издание.

В пятницу, 7 июня, председатель совета директоров KNDS Филипп Петиколен подписал соответствующий документ вместе с Владимиром Зеленским и Себастьяном Лекорню в штабе вооруженных сил Франции в Париже.

Франко-германская оружейная группа KNDS

Группа компаний KNDS – один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter в 2015 году.

С тех пор два ведущих европейских поставщика военных наземных систем для многих армий во всем мире работают совместно, имея производственные линии во Франции и Германии и промышленные партнерства по всему миру.

Производят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики, станции вооружения, системы управления боем и другую военную технику. Среди наиболее известных продуктов – танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Последними крупными заказами были модернизация 322 машин FENNEK для армии Нидерландов, 24 мостоукладчика LEGUAN для немецкого Бундесвера, пушки CAESAR для Чехии, 42 машин JAGUAR, 271 GRIFFON и 364 машин SERVAL, связанных с французской программой SCORPION, а также поддержка и обслуживание французской армии.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и немецкая компания, которая является ведущим производителем в оборонном секторе — "Rheinmetall" — создали совместное производство. Вместе компании производят вооружение и военную технику в больших объемах.