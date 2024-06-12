Почему дорожает хлеб и можно ли есть макароны за 10 гривен — объясняют эксперты

В Украине заканчиваются пшеница и кукуруза прошлогоднего урожая

В Украине дорожают хлеб, макароны и мясо. При этом хлеб должен вырасти в цене сразу на треть. Производители жалуются, что вынуждены переписывать прайсы из-за больших проблем с сырьем.

На рынке уже разгоняется паника, что все зерно из Украины вывезли на экспорт и до нового урожая "есть будет нечего". Так что "Телеграф" разбирался, куда делось зерно и что будет с ценами на хлеб и мясо.

Цены поднял… Египет

В Украине резко уменьшилось предложение продовольственной пшеницы 2-го и 3-го классов — той, которая идет на муку для хлеба.

— Трудно найти товарные партии. Поэтому и сама пшеница, и мука соответственно резко выросли в цене. Мука за прошлый месяц прибавила 30%, покупаем по 11 гривен за килограмм без НДС, — рассказывает президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

Цена пшеницы в Украине бьет рекорды. По данным аналитиков Grain Trade, она достигла наивысшего довоенного уровня: 9700—10 000 гривен за тонну продовольственной пшеницы и 9100—9300 — фуражной.

Среди причин такого ценового взлета эксперты Grain Trade называют новый тендер Египта. Местная продовольственная организация (GASC) закупила украинскую пшеницу по достаточно высокому ценнику – по 268,8 доллара за тонну. Это позволяет экспортерам закупать зерно у аграриев по 215—220 долларов.

Ценники накручивают также не самые лучшие ожидания относительно нового урожая и в Украине, и в мире в целом. Из-за засухи сразу в нескольких странах, которые являются крупными производителями зерновых (в том числе в отдельных регионах Украины и РФ), фьючерсы на мировых биржах устанавливают новые рекорды. За последний месяц они выросли примерно на 40 евро за тонну. А на бирже Euronex сентябрьские фьючерсы достигли 277 долларов.

— Пшеница тянет за собой и кукурузу, — говорит директор по торговле компании "Нибулон" Владимир Славинский. — Так как фуражная пшеница стала слишком дорогой для производителей кормов, они массово переключились на закупки кукурузы.

Это уже сказалось на ценах. Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин отметила, что длительное время с начала войны цены на кукурузу в нашей стране были крайне низкими — вплоть до того, что загоняли аграриев в минус. Но за последний месяц ситуация кардинально изменилась – цена выросла на 1200 гривен за тонну (до 6800 грн).

Цены накручивает активизация экспорта — морской коридор успешно работает, спрос в мире на украинскую кукурузу высокий, так что наши экспортеры отгружают за границу все больше и больше. И, соответственно, наращивают закупки внутри страны и готовы переплачивать.

— Сейчас есть возможность экспортировать. В апреле наша компания отгрузила объем зерновых, сравнимый с довоенным, — подтвердил Славинский.

Однако то, что хорошо для аграриев — плохо для производителей продуктов питания. Дученко говорит, что зерно настолько массово вывозится из страны, что уже можно говорить о его дефиците.

— Если в прошлые годы экспортеры подписывали меморандумы с правительством о максимальных объемах экспорта, то в этом сезоне никаких договоренностей не было, соответственно, нет никаких ограничений, — говорит он.

— Вывезли уже все нормальное зерно, поэтому цены просто рекордные, хотя и дорого не всегда купишь, — жалуется глава концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук. Он добавляет, что концерн поднимает цены на макароны на 2 гривны за килограмм. На 5—10% может подорожать мясо.

В целом же в пищепроме разгоняется настоящая паника относительно того, что "все зерно отправили на экспорт" и может произойти такое, что "самым есть будет нечего".

Впрочем, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук успокаивает: прошлогодний урожай был рекордным, зерно, несмотря на активный экспорт, есть на рынке.

— Пекари всегда жалуются в конце сезона, потому что не хотят покупать пшеницу по рыночным ценам, — объяснил он.

А в росте цен на пшеницу и кукурузу в Украине якобы виноваты мировые тенденции, от которых наша страна как крупный зерновой экспортер крайне зависима.

Какие будут новые ценники на хлеб

Удорожание зерна провоцирует рост цен на множество продуктов питания.

Юрий Дученко говорит, что мука в структуре себестоимости хлеба занимает около 40%. Поэтому ее подорожание на треть только за последний месяц — весомый аргумент для пекарей пересматривать ценники на свою продукцию.

— Есть основания повысить цены на хлеб на 30%. Ведь, кроме подорожания муки, производство удорожают отключения света. Если отключают электроэнергию на два часа, хлебозавод не работает 6—8 часов, потому что срывается технологический цикл, — объяснил глава Всеукраинской ассоциации пекарей.

Однако, по его словам, пекари начнут повышать цены на хлеб постепенно. В июне будет плюс 10% на массовые сорта и до 15—20% на сорта с более сложной рецептурой (например, сдобы). Далее цена будет прибавлять еще по 5—10%, по крайней мере, в ближайшие два месяца.

Александр Барсук говорит, что они повысят цены на макароны на 2 гривны за килограмм (это примерно плюс 10%). Кстати, долгое время в Украине макароны не дорожали из-за большой конкуренции с дешевой импортной продукцией. Да и сейчас в некоторых магазинах можно найти макароны всего по 10 гривен за килограмм. Барсук объяснил, что речь идет о стоковой продукции, например, той, у которой истекает или уже истек срок годности, и ее просто переупаковывают.

— Цена нормальных макарон в рознице сейчас — от 25 гривен за килограмм, — говорит он.

Уже начало дорожать и мясо. Как отметили в Ассоциации свиноводов, например свиной ошейок и бедро подорожали на 5,3—5,8%. Впрочем, как отметил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ценники на мясо расти быстро не будут: слишком низкая покупательная способность украинцев.

А глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко отметил, что профицит на рынке курятины сдерживает цены, но с сентября они вырастут на 8—10%.