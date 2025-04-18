В российской фигурке прогремел грандиозный скандал: задело даже Гном Гномыча

Известного тренера обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

В РФ мама юной фигуристки Вероники Жилиной обвинила тренера Сергея Розанова в сексуальных домогательствах. На момент возможного инцидента спортсменке было всего 11 лет.

Позднее слова матери подтвердила и Вероника, которой сейчас 16 лет. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере", — рассказала Жилина.

Сам Розанов всячески опровергает обвинения.

"Все сказанное про меня – абсолютная ложь", – заявил Розанов.

Розанов работал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в 2020–2021 годах. Жена Плющенко, продюсер, совладелица академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская заявила, что взяла Розанова на работу, зная, что он ранее унижал и оскорблял детей.

"Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги", — заявила Рудковская.

Примечательно, что Розанов оскорблял даже ребенка Плющенко и Рудковской — Александра Плющенко (Гном Гномыч). Об этом юный фигурист рассказал сам.

"Меня обзывали козлом, включая маты, "гори в аду" и все такое. Я на полном серьезе сейчас, я не буду вам врать. Была такая запоминающаяся история – после тренировки у меня тоже что-то не получилось, я был маленький – 7-8 лет. Помню, что он орал на меня. Я пошел в кафе, взял фрэш и пошел его пить. Иду, а навстречу – он. Говорит: ты, козел, не заслужил этот фрэш, ты плохо занимался.

Бывает такое, что человек оказывается непорядочным", – сказал Александр Плющенко.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Александром

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