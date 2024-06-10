Базовый продукт в Украине подорожает на треть: почему и когда вырастет цена

2 часа отключения света замедляют выпуск товара на 8 часов

В Украине вместе с удорожанием масла из-за ограниченного предложения на рынке, ожидается рост стоимости хлеба. Это произойдет через три основных фактора – уменьшение количества зерна, плановые отключения электроэнергии и отсутствие работников.

Есть все предпосылки для удорожания хлеба на 10%, а в последующие месяцы — еще на 20%. Об этом сообщил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко в комментарии AgroPortal.

По его словам, выпекающие хлеб предприятия касаются категории критической инфраструктуры, поэтому не должны быть отключены от электросетей. Однако все идет не по плану и имеющие возможность пользуются электрогенераторами, что также влияет на стабильность работы и ценообразования.

В то же время большинство заводов не могут восстановить оборудование из-за блэкаутов, поэтому это привело к дефициту мощности.

Как объясняет Дученко, отключение света, которое длится 2 часа, замедляет процесс выпечки хлеба и хлебобулочных изделий на 8 часов. Если считать цену хлеба простой рецептуры при потреблении электроэнергии, то это 50 копеек, а если производство товара было на генераторе, то цена уже вырастет на 1 гривну.

Кроме того, еще одной проблемой хлебной отрасли является отсутствие людей. В этом случае предприятия вынуждены сокращать объемы и ассортимент производства.

"Очередное постановление об отсрочке бронирования на три месяца не решает проблемы, ведь есть работники, бронирование которых закончилось до обнародования первого постановления об отсрочке в месяц ", — объясняется в издании.

Дученко отмечает, что есть критически важные работники, которых очень сложно заменить на производстве.

И третьей проблемой, которая приведет к удорожанию хлеба – отсутствие зерна второго и третьего класса.

Он добавляет, что всему этому хаосу также добавляется кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и Вооруженные силы Украины.

Поэтому, резюмируя Дученко, прогнозирует, что сначала хлеб подорожает на 10%, а потом — еще на 20%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный тепличный овощ в подорожавший.