Пенсионеры в течение 18 лет могут получать надбавку. Кому она предусмотрена и какая сумма

Пенсионерам предусмотрена надбавка, если они занимаются воспитанием детей

Пенсионеры, которые занимаются воспитанием несовершеннолетнего ребенка, рассчитывают на прибавку к своим выплатам. Ее сумма в 2025 году составляет 150 гривен.

Надбавка предусмотрена законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Белой Церкви.

Чтобы получить надбавку, пенсионеру нужно быть на отдыхе, заниматься воспитанием ребенка до 18 лет и получать выплату по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Однако ее точно не назначат лицам, которые официально трудоустроены или зарегистрированы как предприниматели в органах Государственной налоговой службы. Кроме того, надбавка не будет осуществляться для членов семьи, которые уже получают пенсию или государственную социальную помощь.

Если в семье есть двое и более детей, тогда надбавка будет двойной, тройной и т.д.

Документы, необходимые для оформления надбавки в 2025 году

Пенсионеру надо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства, заполнить заявление и предоставить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка;

справку уполномоченных органов с места жительства о содержании нетрудоспособных членов семьи.

Стоит отметить, что она будет начисляться, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким пенсионерам нужно пройти идентификацию, чтобы их выплату не забрали.