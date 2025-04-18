Пенсионеры в течение 18 лет могут получать надбавку. Кому она предусмотрена и какая сумма
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Пенсионерам предусмотрена надбавка, если они занимаются воспитанием детей
Пенсионеры, которые занимаются воспитанием несовершеннолетнего ребенка, рассчитывают на прибавку к своим выплатам. Ее сумма в 2025 году составляет 150 гривен.
Надбавка предусмотрена законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Белой Церкви.
Чтобы получить надбавку, пенсионеру нужно быть на отдыхе, заниматься воспитанием ребенка до 18 лет и получать выплату по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.
Однако ее точно не назначат лицам, которые официально трудоустроены или зарегистрированы как предприниматели в органах Государственной налоговой службы. Кроме того, надбавка не будет осуществляться для членов семьи, которые уже получают пенсию или государственную социальную помощь.
Если в семье есть двое и более детей, тогда надбавка будет двойной, тройной и т.д.
Документы, необходимые для оформления надбавки в 2025 году
Пенсионеру надо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства, заполнить заявление и предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- трудовую книжку;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку уполномоченных органов с места жительства о содержании нетрудоспособных членов семьи.
Стоит отметить, что она будет начисляться, пока ребенку не исполнится 18 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким пенсионерам нужно пройти идентификацию, чтобы их выплату не забрали.