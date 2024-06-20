Сразу по трем статьям: в Украине объявили в розыск приближенных к Путину российских бизнесменов, детали

Статьи одинаковы для обоих разыскиваемых

В Украине объявили в розыск российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, чей ТРЦ Ocean Plaza в Киеве был конфискован государством. Семья Ротенбергов известна своей близостью к российскому диктатору Владимиру Путину.

Информация о розыске появилась на сайте МВД. При этом разыскивают как старшего Ротенберга — Аркадия Романовича, так и младшего — Игоря Аркадьевича.

Вместе с этим на сайте отмечено, что оба Ротенберга относятся к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. При этом указана дата исчезновения – 17 августа 2022 года.

Среди статей обвинений приведены сразу три: ст. 110–2 ч.4, ст. 209 ч.3, ст. 212 ч.3. Статьи одинаковы и для Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.

Подробнее о каждой из статей обвинения:

ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины: финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины

ст. 209 Уголовного кодекса Украины: легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем

ст. 212 Уголовного кодекса Украины: Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)

Санкции трех статей в сумме влекут за собой около 15 лет лишения свободы или даже больше.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, почему государство не получает ничего от ТРЦ Ocean Plaza в Киеве за 150 млн долларов.