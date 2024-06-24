Ждем свежих ветров и облачности: когда в Киев приедет комфортная погода

Город немного отдохнет от жары

В начале последней недели июня в столице Украины продержится небольшая облачность, иногда порывы свежего ветра. В то же время, дождя в эти дни не предполагается.

В течение 24-26 июня дневная температура будет колебаться от +22 ... 25 ° C, а ночная — стабильно +16 градусов. Такой прогноз дали в Meteofor.

В понедельник, 24 июня, в первые половины суток прогнозируется ясная погода, но днем уже набегут на небо облака, которые продержатся до позднего вечера. В дневные часы показатели термометров зафиксируются около +22 градусов, а ночью показывали +16 градусов. В течение дня в городе будут дуть свежие ветры — 8-9 м/с.

На следующий день, 25 июня, также предполагается небольшая облачность. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до +16 °C. Максимальная мощность ветров ожидается с утра и до позднего вечера – свежие 8-9 м/с.

В середине недели, 26 июня, пасмурная погода в городе будет держаться лишь днем. В дневное время показатели на термометрах покажут до +25 градусов, а ночью температура опуститься до +16 градусов. В этот день свежие ветры не ожидаются.

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